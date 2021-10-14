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Подольская устроила фотосессию в одних колготках и с огромным бантом

Наталья Подольская примерила эпатажный (и ультрасоблазнительный) образ для съемки, чем заинтриговала поклонников. Меньше года назад 39-летняя певица стала мамой во второй раз, после чего почти сразу стала хвастаться идеальной формой в крошечных бикини. Так и в новом творческом проекте: одежды — минимум, зато аксессуары будто приняли каплю эликсира из «Алисы в Стране чудес».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Перерыв в буднях мамы выдался фееричным. Подольская позирует в прозрачном корсете из сетки с леопардовым принтом, который стилисты зарифмовали с колготками и получили дерзкий кэтсьют. К слову, носить их удается далеко не всем селебрити: если Ирина Шейк и Хайди Клум в них выглядят безупречно, другие же терпят громкие модные фиаско.

Дополняют образ лакированные туфли-слингбэки на каблуке затейливой футуристичной формы и главный аксессуар — гигантский черный бант, венчающий прическу.

Наталья Подольская / Instagram @nataliapodolskaya

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