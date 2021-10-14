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Подольская устроила фотосессию в одних колготках и с огромным бантом

Наталья Подольская примерила эпатажный (и ультрасоблазнительный) образ для съемки, чем заинтриговала поклонников. Меньше года назад 39-летняя певица стала мамой во второй раз, после чего почти сразу стала хвастаться идеальной формой в крошечных бикини. Так и в новом творческом проекте: одежды — минимум, зато аксессуары будто приняли каплю эликсира из «Алисы в Стране чудес».