Подольская устроила фотосессию в одних колготках и с огромным бантом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Перерыв в буднях мамы выдался фееричным. Подольская позирует в прозрачном корсете из сетки с леопардовым принтом, который стилисты зарифмовали с колготками и получили дерзкий кэтсьют. К слову, носить их удается далеко не всем селебрити: если Ирина Шейк и Хайди Клум в них выглядят безупречно, другие же терпят громкие модные фиаско.
Дополняют образ лакированные туфли-слингбэки на каблуке затейливой футуристичной формы и главный аксессуар — гигантский черный бант, венчающий прическу.
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