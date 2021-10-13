75-летняя Сьюзан Сарандон устроила фотосессию в косухе на голое тело
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Осторожно — горячо! Сьюзан позирует в гранжевом образе с брутальной кожаной курткой на голое тело. Яркий дымчатый мейкап дополняет нарочито небрежная прическа. Сарандон приняла участие в NFT-аукционе, где предлагает сразу два лота — свой портрет и легендарную косуху Scotch & Soda, в которой появлялась в фильме «Очень плохие мамочки 2». Средства актриса планирует отдать на реабилитацию юриста-эколога Стивена Донцигера, который приговорен к шести месяцам лишения свободы за его разоблачающие экологические расследования.
На Неделе моды в Париже фору молодым взялась давать 76-летняя Хелен Миррен. Актриса вышла на подиум в дерзком костюме и в босоножках на головокружительных платформах и устроила эффектное дефиле. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @susansarandon