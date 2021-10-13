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75-летняя Сьюзан Сарандон устроила фотосессию в косухе на голое тело

Сьюзан Сарандон — обладательница внушительного списка самых престижных наград. В ее коллекции есть все: от заветной статуэтки «Оскар» до девяти «Золотых глобусов». И страсти по ней до сих пор не утихли: недавно 75-летняя актриса подняла градус соблазнительности на максимум, перевоплотившись в дерзкую подружку рокера в новой фотосессии.