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75-летняя Сьюзан Сарандон устроила фотосессию в косухе на голое тело

Сьюзан Сарандон — обладательница внушительного списка самых престижных наград. В ее коллекции есть все: от заветной статуэтки «Оскар» до девяти «Золотых глобусов». И страсти по ней до сих пор не утихли: недавно 75-летняя актриса подняла градус соблазнительности на максимум, перевоплотившись в дерзкую подружку рокера в новой фотосессии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сьюзан Сарандон

Фото: Globallook

Осторожно — горячо! Сьюзан позирует в гранжевом образе с брутальной кожаной курткой на голое тело. Яркий дымчатый мейкап дополняет нарочито небрежная прическа. Сарандон приняла участие в NFT-аукционе, где предлагает сразу два лота — свой портрет и легендарную косуху Scotch & Soda, в которой появлялась в фильме «Очень плохие мамочки 2». Средства актриса планирует отдать на реабилитацию юриста-эколога Стивена Донцигера, который приговорен к шести месяцам лишения свободы за его разоблачающие экологические расследования.

Сьюзан Сарандон / Фото: Ruven Afanador

На Неделе моды в Париже фору молодым взялась давать 76-летняя Хелен Миррен. Актриса вышла на подиум в дерзком костюме и в босоножках на головокружительных платформах и устроила эффектное дефиле. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @susansarandon