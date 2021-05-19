По тысяче долларов на каждой ноге: Кардашьян нарядилась в латекс и разные туфли
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Звезда снова передает привет из своей гардеробной, и это означает, что скоро нас ждут новые модные сюрпризы. Спойлер — total look из лакированной кожи цвета шоколада из микроюбки Miu Miu и дерзкого топа от Mowalola. В нем бизнесвумен уже появлялась ранее, на одном из совместных снимков с Канье Уэстом. Любопытно, что тогда модный трофей сравнили с чехлом старого автомобиля. Зато топ продержался в отношениях с Ким дольше, чем Канье.
На ноги Кардашьян водрузила тяжелую артиллерию от больших брендов: лаконичные босоножки на завязках из прошлогодних коллекций Manolo Blahnik за 61 000 рублей и эффектные The Spiral от Bottega Veneta за 86 000 рублей. В завершение — лимонно-желтая сумка-багет от Fendi.
Ранее мы рассказывали о любимых туфлях Рози Хантингтон-Уайтли, Рианны, Кайли Дженнер и других знаменитостей. А заодно — нашли, где купить их бюджетные аналоги. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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