По тысяче долларов на каждой ноге: Кардашьян нарядилась в латекс и разные туфли

На ноги Кардашьян водрузила тяжелую артиллерию от больших брендов: лаконичные босоножки на завязках из прошлогодних коллекций Manolo Blahnik за 61 000 рублей и эффектные The Spiral от Bottega Veneta за 86 000 рублей. В завершение — лимонно-желтая сумка-багет от Fendi.

Ранее мы рассказывали о любимых туфлях Рози Хантингтон-Уайтли, Рианны, Кайли Дженнер и других знаменитостей. А заодно — нашли, где купить их бюджетные аналоги. Подробности с фото — на Passion.ru.