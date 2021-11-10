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По стопам Мадонны: Рената Литвинова разорвала на себе колготки в сеточку

Рената Литвинова примерила новый элегантный образ, но добавила в него бунтарский (и очень соблазнительный) флер. Актриса похвасталась точеными ногами, воспользовавшись проверенным временем трюком Мадонны — колготками в сеточку. Стоит отметить, что ход никогда не проигрывает — берите на заметку!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Литвинова нарядилась в горячо любимый total black с головы до ног. Начала с плотного пальто брутального силуэта, которое сыграло на контрасте с крошечной комбинацией из черного шелка. А продолжила эффектными колготками в сеточку, которые принялась разрывать на себе во время фотосессии. Завершили образ классические лодочки на каблуках и шляпа-горшок от Nina Ricci — настоящий модный трофей, приобрести который можно за круглую сумму в 67 00 рублей.

Рената Литвинова / Instagram @renatalitvinovaofficiall

Не так давно дерзким приемом воспользовалась для выхода на красную дорожку 73-летняя Мэй Маск. Модель и мама Илона Маска приехала на модное мероприятие в Катаре, где продемонстрировала шикарные ноги во всей красе. О самых нескромных выходах селебрити читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

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