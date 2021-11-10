По стопам Мадонны: Рената Литвинова разорвала на себе колготки в сеточку

Литвинова нарядилась в горячо любимый total black с головы до ног. Начала с плотного пальто брутального силуэта, которое сыграло на контрасте с крошечной комбинацией из черного шелка. А продолжила эффектными колготками в сеточку, которые принялась разрывать на себе во время фотосессии. Завершили образ классические лодочки на каблуках и шляпа-горшок от Nina Ricci — настоящий модный трофей, приобрести который можно за круглую сумму в 67 00 рублей.