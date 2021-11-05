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73-летняя мама Илона Маска похвасталась точеными ногами в колготках в сеточку

В Катаре продолжается череда модных мероприятий, которые собирают селебрити со всех уголков мира. 4 ноября состоялось открытие форума и выставки Вирджила Абло, креативного директора Off-White. Поддержать дизайнера, а заодно и выгулять очередной эффектный наряд приехала 73-летняя Мэй Маск — известная модель и мама легендарного гения Илона Маска.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мэй Маск

Фото: Eastnews

Мэй решила сиять — ослепительно и наповал! Для этого модель выбрала золотое платье с драпировками, «драматичными» рукавами и дерзким разрезом. Заинтриговать госпожа Маск умеет наверняка: «перчинкой» образа стали колготки в сеточку, украшенные стразами. Линию точеных ног подчеркнули «туфли Золушки» цвета металлик. Образ завершила мерцающая сумка Christian Dior и гигантские серьги, спускающиеся ниже плеч.

Недавно на модном мероприятии в Катаре блистала (во всех смыслах) и Катрин Денев. Легендарная «дневная красавица» вышла в свет в любимом платье, в котором уже появлялась ранее, зато на украшениях не экономила. Мы выяснили, сколько стоит внушительный золотой браслет актрисы (спойлер: число семизначное). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews