73-летняя мама Илона Маска похвасталась точеными ногами в колготках в сеточку

Мэй решила сиять — ослепительно и наповал! Для этого модель выбрала золотое платье с драпировками, «драматичными» рукавами и дерзким разрезом. Заинтриговать госпожа Маск умеет наверняка: «перчинкой» образа стали колготки в сеточку, украшенные стразами. Линию точеных ног подчеркнули «туфли Золушки» цвета металлик. Образ завершила мерцающая сумка Christian Dior и гигантские серьги, спускающиеся ниже плеч.

Недавно на модном мероприятии в Катаре блистала (во всех смыслах) и Катрин Денев. Легендарная «дневная красавица» вышла в свет в любимом платье, в котором уже появлялась ранее, зато на украшениях не экономила. Мы выяснили, сколько стоит внушительный золотой браслет актрисы (спойлер: число семизначное). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.