Платье в пол и никакого латекса: Николь Шерзингер тотально сменила стиль

Эпатажные (и далеко не самые скромные) сценические костюмы заняли свои места в дальнем ящике гардеробной. В главных ролях оказалось макси-платье алого цвета с пышными рукавами и пестрым этническим принтом. От стиля Николь, который все мы хорошо знаем, осталось только экстремально глубокое декольте. Дополнили образ эспадрильи на танкетке — к слову, любимая летняя обувь Кейт Миддлтон и испанской королевы Летиции. Все самое важное звезда уместила в микросумку Saint Laurent, а от жаркого солнца и назойливых папарацци спряталась под широкополой шляпой и крупными очками.

Ранее мы рассказывали о самых громких модных фиаско Николь Шерзингер. Некоторые из них — дерзкий костюм мусорного мешка, платье-парашют и латексные панталоны. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.