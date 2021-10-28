Пино пришла на вечеринку в бра, а Геворкян похвасталась прессом в кроп-кардигане

Барбара Пино показала расслабленный, но при этом максимально стильный вечерний аутфит. В основе — сет из шелкового блейзера цвета пудры и бра в тон. Пару дополняют бархатные палаццо в оттенке бордо. Телеведущая Татьяна Геворкян сделала ставку на брутальные кожаные брюки (и не прогадала). А к ним — главный модный ход сезона: кроп-кардиган на голое тело. Актриса Лянка Грыу сыграла на контрасте черного и белого, а заодно похвасталась стройными ногами в ультрамини. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!