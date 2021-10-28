Гордиенко — без Киркорова, Подольская — за ручку с Пресняковым и другие звезды на вручении модной премии

«Не нужно гнаться за модой, точно так же, как и за отношениями, – всему свое время. Твое платье будет сидеть на тебе идеально, даже если для кого-то оно не модно. То же самое и отношения: они тебя найдут тогда, когда ты этого совершенно не ждешь, поэтому, да, мне в нем комфортно. Оно, безусловно, обязывает, потому что очень сложный крой», - отметила звезда.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов о том, если бы у нее была возможность на один день изменить себя, Бузова заявила, что ничего бы в себе менять не стала.