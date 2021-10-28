Гордиенко — без Киркорова, Подольская — за ручку с Пресняковым и другие звезды на вручении модной премии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Первой гостей мероприятия стала телеведущая и певица Ольга Бузова, которая появилась в смелом и даже откровенном черном платье Roberto Cavalli. Звезда призналась, что была одной из первых модниц, которые надели этот наряд. Она также рассказала, что всегда продумывает свои выходы до мелочей, желая произвести фурор. Впрочем, Ольга уверена, что главное не только красиво одеваться, но и всегда оставаться человеком.
Фото: Пресс-служба
«Не нужно гнаться за модой, точно так же, как и за отношениями, – всему свое время. Твое платье будет сидеть на тебе идеально, даже если для кого-то оно не модно. То же самое и отношения: они тебя найдут тогда, когда ты этого совершенно не ждешь, поэтому, да, мне в нем комфортно. Оно, безусловно, обязывает, потому что очень сложный крой», - отметила звезда.
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов о том, если бы у нее была возможность на один день изменить себя, Бузова заявила, что ничего бы в себе менять не стала.
«Я себя приняла, и мне нравится моя внешность, мне нравится, что я особенная, мне нравится, что у меня остренький носик, мне нравится, что у меня тоненькие губки, мне нравится моя маленькая грудь», - сказала Ольга перед тем, как покинула мероприятие.
Кстати, Бузова стала победительницей в номинации «Икона стиля». Думаем, что эту награду она заслужила больше, чем кто-либо.
Гостями вечера стали супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Певица отметила, что очень любит эту премию и всегда старается ее посетить, если находится в Москве. Наталья появилась в белоснежном наряде, ее образ дополнили милая шляпка, белые туфли и сумочка. Супруги победили в номинации «Пара года» и исполнили в этот вечер лирическую композицию «Почему небо плачет».
Фото: Пресс-служба
Еще одной яркой парой премии стала пара актрисы Олеси Судзиловской и ее супруга Сергея Дзебаня.
Фото: Пресс-служба
Среди гостей была певица Наталья Гордиенко, которая победила в номинации «Танцевальный клип». Участница «Евровидения» исполнила песню «Туз буби» - русскую версию конкурсной композиции Sugar. Правда, из-за технических неполадок Наталье пришлось остановиться в самом начале и заново выйти на сцену. Мужчины из балета артистки появились на сцене с обнаженными торсами, поверх которых надели пиджаки.
Фото: Пресс-служба
Фурор на этом вечере произвела 25-летняя певица Клава Кока, которая выбрала весьма экстравагантный и яркий лук. Она получила награду в номинации «Самая стильная певица» и посвятила ее своей родной сестре.
Фото: Пресс-служба
Премию обещал посетить Дима Билан, но в числе гостей его почему-то не было. Зато внимание было приковано к его младшей сестре Анне, которая призналась, что они в скором времени смогут представить с братом дуэтную композицию.
Фото: Пресс-служба
Самой стильной по версии журнала MODA Topical стала и Регина Тодоренко, которая появилась в нежно-розовом платье, декорированном цветами и жемчугом, с глубоким вырезом на спине. Образ дополнили туфли цвета фуксии. Кстати, сразу после премии телеведущая отправилась домой и собрала для сына стульчик, который стал одним из подарков.
Фото: Пресс-служба
Ну а завершился вечер показом коллекции Оксаны Федоровой, главного редактора журнала MODA Topical и хозяйки торжества. Она выбрала черный бархатный брючный костюм, драпированный атласной тканью в виде банта. Оксана призналась, что наряд был создан в ее ателье.
Фото: Пресс-служба
Также в числе звездных гостей были: Анита Цой, Елена Летучая, Ирина Ортман и Леся Ярославская, Эвелина Бледанс, Жасмин, рэпер ST с супругой Ассоль, Согдиана, Леся Чеботина, Гусейн Гасанов и многие другие. Ведущими этого вечера стали Андрей Разыграев и Надин Серовски.
Фото: Пресс-служба
Фото и видео: пресс-служба