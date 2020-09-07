Жасмин блеснула в чайном платье с «драматичными» рукавами и собрала комплименты
Фото: Instagram @jasmin
Артистка позирует в окружении сочной зелени, и под живописный фон подобрала расслабленный наряд. На ней — свободное чайное макси-платье цвета хвои с драматично пышными рукавами и декоративными цветными «кисточками». Акцентирует образ по мотивам этнического стиля флористическая вышивка в зефирных оттенках. Навстречу последним теплым денькам звезда вышла босиком и в крупных солнцезащитных очках.
Фолловеры не жалели комплиментов в адрес Жасмин и ее романтического образа. «Какая вы красотка!», «Потрясающе выглядите», «Это платье вам безумно идет», «Красивое платье, красивая вы», «Безумно нравится ваше платье — нежное и женственное» — пишут в комментариях. Ранее поклонники активно обсуждали, насколько молодо выглядит любимая артистка на фото с сыном, который отметил 23-летие в августе. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @jasmin
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