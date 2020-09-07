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Жасмин блеснула в чайном платье с «драматичными» рукавами и собрала комплименты

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Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Певица Жасмин очаровала поклонников серией фото с летним настроением. 42-летняя певица показала, как применять один из главных трендов года и собрала десятки комплиментов.

Артистка позирует в окружении сочной зелени, и под живописный фон подобрала расслабленный наряд. На ней — свободное чайное макси-платье цвета хвои с драматично пышными рукавами и декоративными цветными «кисточками». Акцентирует образ по мотивам этнического стиля флористическая вышивка в зефирных оттенках. Навстречу последним теплым денькам звезда вышла босиком и в крупных солнцезащитных очках.

Певица Жасмин / Instagram @jasmin

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес Жасмин и ее романтического образа. «Какая вы красотка!», «Потрясающе выглядите», «Это платье вам безумно идет», «Красивое платье, красивая вы», «Безумно нравится ваше платье — нежное и женственное» — пишут в комментариях. Ранее поклонники активно обсуждали, насколько молодо выглядит любимая артистка на фото с сыном, который отметил 23-летие в августе. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin

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