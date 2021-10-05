Певица Зара устроила зажигательные танцы в платье цвета острого перца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @zara_music
Чему-чему, а умению экспериментировать на тему бохо-шика и кантри у Зары и правда стоит поучиться. Главная суперспособность — добавлять его в образы на все случаи жизни и в каждом выглядеть гармонично.
Первое и главное — цвет жгучего перца, который в этом сезоне снова сыграет роль лекарства от осенней хандры. Зара выбрала пышное платье-рубашку длины макси, которое зарифмовала с контрастным аксессуаром — брутальным поясом-баской из кожи, отдаленно напоминающий пояс для чулок с подвязками. Дополнили образ акцентные украшения — сеты из браслетов и крупные серьги.
Не так давно Матильда Шнурова показывала самое дерзкое (и абсолютно нескромное) микроплатье, которое практически не оставило места для фантазии. Какие модели носить в этом сезоне на каждый день и на вечеринке — ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @zara_music