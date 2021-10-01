Матильда Шнурова показала самое дерзкое (и абсолютно нескромное) платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Осторожно — слишком горячо! Новое платье Матильды не нуждается ни в чем, кроме восхищения. Даже нижнее белье не пригодилось. По бокам и в зоне декольте — интригующие разрезы, под которыми трудно спрятать даже крошечные стринги. Практически не оставила места для фантазии и длина, открывшая ноги с самых выгодных ракурсов. Дополнили образ брутальный блейзер из черной кожи и лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках.
Хотите повторить смелый трюк Шнуровой? Мы подобрали 10 остромодных платьев на осень, среди которых и уютный трикотаж, и дерзкие модели длины мини для свиданий и вечеринок. Подробности по ссылке.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Ранее мы рассказывали о самых нескромных платьях знаменитостей, которые были замечены на главных красных дорожках сентября — премии MTV WMA, Met Gala и Венецианского кинофестиваля. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @matilda.shnurova