Матильда Шнурова показала самое дерзкое (и абсолютно нескромное) платье

Осторожно — слишком горячо! Новое платье Матильды не нуждается ни в чем, кроме восхищения. Даже нижнее белье не пригодилось. По бокам и в зоне декольте — интригующие разрезы, под которыми трудно спрятать даже крошечные стринги. Практически не оставила места для фантазии и длина, открывшая ноги с самых выгодных ракурсов. Дополнили образ брутальный блейзер из черной кожи и лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках.

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