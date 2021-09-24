Певица Валерия выгуляла дырявую куртку за 147 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya
Артистка позирует на борту яхты в идеальном образе для морских прогулок. На ней — белоснежные брюки-джоггеры, которые максимально точно вписываются в дресс-код, а к ним подобрана куртка-бомбер из кожи цвета карамели. Тренд, действительно стоящий вашего внимания в этом сезоне, — перфорации, которые уже не первый сезон венчают модные трофеи ведущих брендов (к слову, рваный тренч Maison Margiela еще в прошлом году выгуливала Елена Темникова). На Валерии — куртка от российского дизайнера, стоимостью 2017 долларов (около 147 000 рублей).
В том же 2020-м Юлия Снигирь блистала в дырявом джемпере Prada за 93 000 рублей, который сравнивали с голландским сыром, а Дженнифер Лопес щеголяла в «простреленном» брючном костюме. Кто из звезд покупает модные «лохмотья» за сотни долларов — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @valeriya