Певица Валерия выгуляла дырявую куртку за 147 000 рублей

Артистка позирует на борту яхты в идеальном образе для морских прогулок. На ней — белоснежные брюки-джоггеры, которые максимально точно вписываются в дресс-код, а к ним подобрана куртка-бомбер из кожи цвета карамели. Тренд, действительно стоящий вашего внимания в этом сезоне, — перфорации, которые уже не первый сезон венчают модные трофеи ведущих брендов (к слову, рваный тренч Maison Margiela еще в прошлом году выгуливала Елена Темникова). На Валерии — куртка от российского дизайнера, стоимостью 2017 долларов (около 147 000 рублей).