Певица Слава посетила светский вечер в образе Женщины-кошки

В один вечер в столице состоялось сразу несколько мероприятий, и одно из них — премьера фильма «Матрица: Воскрешение». Многие нарядились в кожу и латекс с головы до ног, совершив оммаж культовой героине киноленты. Поддалась тренду вечера и Слава, которая совместила образы Тринити, Женщины-кошки и рок-принцессы в одном.

Звезда вооружилась кожаным платьем-пальто длины миди — без единого намека на декольте, зато акцентирующим формы. Дополнили образ брутальные сапоги на шпильках и стейтмент-украшения во главе с броскими серьгами.