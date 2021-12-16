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Певица Слава посетила светский вечер в образе Женщины-кошки

В Москве состоялась XIII церемония вручения премии Brand Awards 2021, на которую успели заглянуть многие обитатели звездного олимпа. Мероприятие провела Юлия Барановская, в числе приглашенных блистали Любовь Успенская, Наталья Подольская, Екатерина Одинцова и другие, а певица Слава задала настроение вечера своим выступлением. Впрочем, аутфит артистка выбрала не менее эффектный (хотя затмить Любовь Успенскую не удалось никому).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Слава

Фото: Пресс-служба

В один вечер в столице состоялось сразу несколько мероприятий, и одно из них — премьера фильма «Матрица: Воскрешение». Многие нарядились в кожу и латекс с головы до ног, совершив оммаж культовой героине киноленты. Поддалась тренду вечера и Слава, которая совместила образы Тринити, Женщины-кошки и рок-принцессы в одном.

Звезда вооружилась кожаным платьем-пальто длины миди — без единого намека на декольте, зато акцентирующим формы. Дополнили образ брутальные сапоги на шпильках и стейтмент-украшения во главе с броскими серьгами.

Певица Слава

Певица Слава

Фото: Пресс-служба

Однако приз за самый дерзкий образ получила Любовь Успенская, которая появилась на церемонии в кэтсьюте с экстремальными разрезами, в ботфортах и без белья. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Instragram

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