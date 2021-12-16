Успенская пришла на премию в комбинезоне с откровенным разрезом, а Подольская — в кожаном мини
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Одной из гостий стала 67-летняя певица Любовь Успенская. Она не просто посетила столь важное для всех деятелей современного бизнеса мероприятие, но и получила награду в номинации «Дива года». Также она исполнила одну из своих музыкальных композиций на сцене перед остальными гостями.
Для мероприятия дива выбрала весьма экстравагантный наряд. Успенская надела обтягивающий комбинезон с разрезами вдоль рук и внешней стороны бедра.
Также среди гостей оказалась Наталья Подольская, однако она, в отличие от своей коллеги, ушла с мероприятия без награды, хотя все же появилась на сцене — певица исполнила свою песню «Феникс». Выступала она в мини-платье на одно плечо из кожи, которое идеально подчеркнуло достоинства ее роскошной фигуры
Фото: Пресс-служба
Ведущими мероприятия стали Юлия Барановская и Костя Браво. На вечере награждали не только звезд эстрады, но и большое количество бизнесменов, которые в течение этого года внесли свой вклад в сферу медицины, торговли и многие другие.
Фото: пресс-служба