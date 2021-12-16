Успенская пришла на премию в комбинезоне с откровенным разрезом, а Подольская — в кожаном мини

Одной из гостий стала 67-летняя певица Любовь Успенская. Она не просто посетила столь важное для всех деятелей современного бизнеса мероприятие, но и получила награду в номинации «Дива года». Также она исполнила одну из своих музыкальных композиций на сцене перед остальными гостями.

Для мероприятия дива выбрала весьма экстравагантный наряд. Успенская надела обтягивающий комбинезон с разрезами вдоль рук и внешней стороны бедра.