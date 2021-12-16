Сегодня в 13:32 1 мин.

Водонаева и Рудова в образе Тринити появились на премьере фильма «Матрица: Воскрешение»

Голосуй, кто из них более стильный

15 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Матрица: Воскрешение». Первыми продолжение истории Нео и Тринити посмотрели Сергей Бурунов, Ольга Серябкина, Ирина Хакамада, Наталья Рудова, Ирина Горбачева, Виктория Дайнеко, Влад Соколовский, Ян Гэ, Никита Пресняков, Александр Степанов и Ассоль, Антон Лаврентьев и Алина Астровская и другие знаменитости.