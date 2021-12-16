Водонаева и Рудова в образе Тринити появились на премьере фильма «Матрица: Воскрешение»Голосуй, кто из них более стильный
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Фото: UPI Россия/ Пресс-служба
Почти все гости выдержали дресс-код и пришли в total black. Особенно отличились Алена Водонаева и Наталья Рудова, пожаловавшие в кинотеатр в образе главной героини фильма Тринити: в узнаваемых узких очках, длинных кожаных плащах и облегающих брюках.
Образ Алены Водонаевой завершил большой клатч, перекликающийся с плащом, Наталья Рудова обошлась без аксессуаров.
Фото: UPI Россия/ Пресс-служба
Кстати, как вам кажется, кто повторил образ Тринити лучше?
Посмотреть новую «Матрицу» прибыли сразу несколько парочек — Гарик Харламов с Катериной Ковальчук, Антон Лаврентьев с беременной женой Алиной Астровской, Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым, ST и Ассоль, чета Дибровых.
Одной из тех, кто выбился из негласного дресс-кода, стала Елена Борщева. Выглядела артистка максимально элегантно в кожаной юбке цвета шоколада, уютном свитере схожего оттенка и высоких сапогах.
Фото: UPI Россия/ Пресс-служба
«Матрица: Воскрешение» выходит в российский прокат 16 декабря 2021 года. Фильм Ланы Вачовски рассказывает об очередной выборе Нео в двух реальностях. В этот раз путь из Матрицы становится еще более опасным, чем раньше.
Фото и видео: UPI Россия/ Пресс-служба