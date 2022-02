Сегодня в 14:10 1 мин.

Певица Адель похвасталась увесистым бриллиантом на безымянном пальце

33-летняя британская певица Адель продолжает радовать своими яркими выходами. В этот раз звезда покорила сердца поклонников своим блестящим появлением на премии Brit Awards. Исполнительница уже успела победить в номинации Best British Song с песней Easy on Me и, мы уверены, сможет одержать победу еще в нескольких категориях. Радуемся за певицу и обсуждаем ее новый роскошный наряд!