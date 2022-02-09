Певица Адель похвасталась увесистым бриллиантом на безымянном пальце

Спустя шесть лет певица Адель снова покоряет красную дорожку британской музыкальной премии Brit Awards. Многое изменилось за прошедшее время. Исполнительница переехала в Лос-Анджелес, сильно похудела и пережила развод, но ее укладка и безупречные стрелки остались неизменны.

Для своего эффектного появления Адель выбрала силуэтное черное платье по фигуре с глубоким декольте Armani Privé. Образ исполнительницы дополнили сияющие серьги с бриллиантами Lorraine Schwartz. Однако, несмотря на шикарное платье певицы, все внимание похитило ее обручальное кольцо с щедрым бриллиантом каплевидной формы. Неужели звезда снова выходит замуж? По всей видимости, ее роман с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом вышел на новый уровень.