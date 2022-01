«Мокрая» укладка, алое платье: Адель примерила образ женщины-вамп

Кто стал режиссером в видео на эту песню и каким будет сам клип, неизвестно. Но с учетом того, что видео на Easy On My, первый сингл с альбома, снимал знаменитый канадский режиссер Ксавье Долан, можно предположить, что «экранизация» Oh My God тоже не разочарует. Напомним, что в прошлом году певица вернулась в строй после длительного перерыва в карьере. Восторги публики от нового альбома Адель сопровождались пересудами насчет перемен в ее внешности. Артистка очень сильно похудела, практически став другим человеком. В беседе с Опрой Уинфри она призналась, что скинула 45 килограммов и сделала это с помощью тренировок и сиртфуд-диеты (включающей продукты, богатые ресвератролом — сильным антиоксидантом). Адель также пересмотрела режим питания, бросила курить и отказалась от сахара.