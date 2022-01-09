«Мокрая» укладка, алое платье: Адель примерила образ женщины-вамп
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Фото: Picture-alliance
Видео на песню Oh My God будет доступно для просмотра 12 января. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях.
Oh my God — второй сингл с последнего альбома Адель, вышедшего в конце ноября и побившего рекорды продаж во многих странах. В песне, более танцевальной по духу, чем привычные для артистки баллады, рассказывается о первом свидании, на которое решилась Адель после тяжелого развода.
Кто стал режиссером в видео на эту песню и каким будет сам клип, неизвестно. Но с учетом того, что видео на Easy On My, первый сингл с альбома, снимал знаменитый канадский режиссер Ксавье Долан, можно предположить, что «экранизация» Oh My God тоже не разочарует. Напомним, что в прошлом году певица вернулась в строй после длительного перерыва в карьере. Восторги публики от нового альбома Адель сопровождались пересудами насчет перемен в ее внешности. Артистка очень сильно похудела, практически став другим человеком. В беседе с Опрой Уинфри она призналась, что скинула 45 килограммов и сделала это с помощью тренировок и сиртфуд-диеты (включающей продукты, богатые ресвератролом — сильным антиоксидантом). Адель также пересмотрела режим питания, бросила курить и отказалась от сахара.
Фото: Picture-alliance и Instagram Адель