Пассии Канье Уэста померились бедрами в кожаных брюках: голосуйте, кто круче

По всей видимости, Канье решительно взялся за стиль новой пассии. В ее арсенале тут же появились самые трендовые и ультрасоблазнительные детали. Для знакомства с Мадонной Джулия нарядилась в кожу с головы до ног. В ход пошел комплект из брюк ультранизкой посадки и кроп-топа с длинными рукавами. Дополнили аутфит лакированные ботильоны с острыми мысами и нескромные объятия Мэдж.