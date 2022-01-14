Пассии Канье Уэста померились бедрами в кожаных брюках: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
По всей видимости, Канье решительно взялся за стиль новой пассии. В ее арсенале тут же появились самые трендовые и ультрасоблазнительные детали. Для знакомства с Мадонной Джулия нарядилась в кожу с головы до ног. В ход пошел комплект из брюк ультранизкой посадки и кроп-топа с длинными рукавами. Дополнили аутфит лакированные ботильоны с острыми мысами и нескромные объятия Мэдж.
Пара кожаных брюк у Ким Кардашьян найдется всегда. Ее любимые — клеши от Jonathan A. Logan с дерзкими корсетными завязками, которые она то и дело выгуливает с разным верхом. В ход идут бельевые топы и обожаемое кожаное бюстье Roberto Cavalli, которому уже больше 17 лет. Голосуйте, кому брутальный стиль больше к лицу!
Не так давно в модном баттле встретились сразу две звездные красотки — Ирина Шейк и Наталья Ионова. Предмет спора — затейливые (и очень нескромные) джинсы-стринги Mugler, которые показали, сколько времени было потрачено на прокачку ягодиц. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram