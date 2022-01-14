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Пассии Канье Уэста померились бедрами в кожаных брюках: голосуйте, кто круче

На любовном фронте звезд значительные перестановки: Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет отношений, Колсон Бейкер сделал предложение Меган Фокс, а Канье Уэст перестал скрывать новый роман. Возлюбленной рэпера стала 31-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс — красотка с осиной талией и пышными бедрами. Кого-то напоминает, не так ли?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

По всей видимости, Канье решительно взялся за стиль новой пассии. В ее арсенале тут же появились самые трендовые и ультрасоблазнительные детали. Для знакомства с Мадонной Джулия нарядилась в кожу с головы до ног. В ход пошел комплект из брюк ультранизкой посадки и кроп-топа с длинными рукавами. Дополнили аутфит лакированные ботильоны с острыми мысами и нескромные объятия Мэдж.

Пара кожаных брюк у Ким Кардашьян найдется всегда. Ее любимые — клеши от Jonathan A. Logan с дерзкими корсетными завязками, которые она то и дело выгуливает с разным верхом. В ход идут бельевые топы и обожаемое кожаное бюстье Roberto Cavalli, которому уже больше 17 лет. Голосуйте, кому брутальный стиль больше к лицу!

Джулия Фокс и Мадонна

Не так давно в модном баттле встретились сразу две звездные красотки — Ирина Шейк и Наталья Ионова. Предмет спора — затейливые (и очень нескромные) джинсы-стринги Mugler, которые показали, сколько времени было потрачено на прокачку ягодиц. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram

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