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Ирина Шейк и Глюк'oZa померились бедрами в джинсах-стрингах: голосуйте, кто круче
После длительных каникул и череды застолий мотивацию вернуться к спорту найти трудно. Наталья Ионова и Ирина Шейк ускорят процесс — достаточно одного взгляда на их фото в самых затейливых джинсах от Тьерри Мюглера. Речь идет о гибриде из брюк и стрингов, которые покажут всем, сколько тренировок было посещено, а сколько пропущено. Голосуйте, на ком они сидят круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews
Ирина Шейк рискнула выгулять смелые джинсы Mugler на улицах города. Модель добавила к ним базовый черный топ, грубые лоферы и сумку-багет. Стоимость модного трофея с повышенным вниманием к ягодицам, кстати, начинается от 45 000 рублей, а разлетается он как горячие пирожки. Поймать свою пару успела и Наталья Ионова, которая прихватила их с собой в Лос-Анджелес.
Наталья Ионова / Instagram @glukozamusic
Некоторые звезды задумываются о внешнем виде только в преддверии важных мероприятий (и то, не всегда). Кэти Холмс, например, смело дефилирует по улицам в брюках с пятнами, а Джони Депп — в дырявой шляпе. О самых неряшливых знаменитостях читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @glukozamusic