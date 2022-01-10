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Ирина Шейк и Глюк'oZa померились бедрами в джинсах-стрингах: голосуйте, кто круче

После длительных каникул и череды застолий мотивацию вернуться к спорту найти трудно. Наталья Ионова и Ирина Шейк ускорят процесс — достаточно одного взгляда на их фото в самых затейливых джинсах от Тьерри Мюглера. Речь идет о гибриде из брюк и стрингов, которые покажут всем, сколько тренировок было посещено, а сколько пропущено. Голосуйте, на ком они сидят круче!