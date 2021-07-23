Ким Кардашьян выгуляла кожаные брюки 17-летней давности в жару

Если папарацци не идут за Ким Кардашьян, то она сама приглашает их на фотосессию. На улицах Нью-Йорка бизнесвумен поймали во всеоружии — в образе, выстроенном вокруг расклешенных кожаных брюк низкой посадки от Jonathan A. Logan. Дополнил аутфит ультрасоблазнительный топ из фактурной кожи в лучших традициях вестерна. Миниатюрное бюстье вошло в коллекцию Roberto Cavalli 2004 года. Деталь, которой уже исполнилось 17 лет, выглядит как никогда актуально, да и стоит немало — 1 070 долларов (около 79 000 рублей). В завершение — пара лаконичных босоножек на тонких ремешках и микросумка Hermès.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые носят брутальные кожаные вещи даже летом и делают это так, чтобы жарко было окружающим. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.