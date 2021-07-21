Сегодня в 12:00

От кроксов до пантолетов: самая удобная (и модная) обувь лета

Ограничения медленно, но уверенно снимаются, а приобретенные привычки остаются. Мы не спешим отказываться от комфорта, наряжаться и уж точно не стремимся демонстрировать чудеса эквилибристики на высоких шпильках. Дизайнеры нас в этом поддерживают, и им вторят стилисты, инфлюенсеры и селебрити. Для жаркого лета и ежедневных забегов по нагретому солнцу асфальту — максимально удобная и остромодная обувь.