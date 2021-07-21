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От кроксов до пантолетов: самая удобная (и модная) обувь лета

Ограничения медленно, но уверенно снимаются, а приобретенные привычки остаются. Мы не спешим отказываться от комфорта, наряжаться и уж точно не стремимся демонстрировать чудеса эквилибристики на высоких шпильках. Дизайнеры нас в этом поддерживают, и им вторят стилисты, инфлюенсеры и селебрити. Для жаркого лета и ежедневных забегов по нагретому солнцу асфальту — максимально удобная и остромодная обувь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Кэти Холмс, например, выходит на улицы Нью-Йорка чуть ли не в домашнем — трениках, нарочито небрежных топах. Зато пантолеты в тренде: кожаные Birkenstock следуют за актрисой из сезона в сезон. Труднее приходится первым леди и монаршим особам, ведь им модные вольности всегда обходятся дорого. Соблюдать дресс-код и не жертвовать комфортом им помогают легкие текстильные эспадрильи на танкетке. Кейт Миддлтон выбирает вполне бюджетные Castaner, а шведская королева Виктория — Valentino.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Geox, 3 359 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В нашей подборке — несколько моделей, которые этим летом можно носить и в пир, и в мир. Здесь — и эффектные слайды, и резиновые клоги, и остромодные вьетнамки на массивной платформе в духе 90-х. Полный гид по самой модной обуви сезона ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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