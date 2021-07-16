Этим летом носите чайные платья, как Кейт Миддлтон и принцесса Виктория
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Фото: Globallook
Мода на чайные платья возникла во второй половине XIX века, чтобы дамы могли выходить на чаепитие с семьей и друзьями и не надевать целый арсенал одежд. С таким нарядом легко можно было справиться без помощи прислуги. Сегодня чайные платья всех мастей облюбовали монаршие особы во главе с Кейт Миддлтон и принцессой Беатрис, которая выбрала ажурный вариант для празднования своего 44-летия. Испанская королева Летиция с наступлением весны начинает выгуливать шифоновые платья, усыпанные цветами. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.
Фото: Архивы пресс-служб
В нашей подборке — несколько удачных вариантов. Обратите внимание на А-силуэты, длину миди или макси, а также на нежные цветочные принты.
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Фото: Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб
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