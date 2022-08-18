Осторожно — соблазн! Жасмин устроила дефиле в дерзком бюстье и юбке с ракушками

Впрочем, жара не щадит даже королевских особ, которые вынуждены отказываться от предписанной дресс-кодом длины миди в пользу коротких шорт. Так, Кейт Миддлтон демонстрировала стройные ноги перед регатой в Плимуте, а королева Летиция дефилировала по локальным магазинам на Майорке, собирая многочисленные взгляды. Подробности с фото — в материалах Passion.ru.