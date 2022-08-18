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Осторожно — соблазн! Жасмин устроила дефиле в дерзком бюстье и юбке с ракушками

В разгар рабочих будней певица Жасмин дразнит поклонников яркими снимками с отдыха. Мы же спешим разобрать travel-гардероб артистки, которая уже неоднократно демонстрировала суперспособность выглядеть элегантно даже тогда, когда на фоне золотистый песок и пальмы. Осторожно — горячо!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Жасмин

Фото: Telegram-канал певицы Жасмин

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Подготовить тело к отпуску Жасмин определенно удалось: знаменитость смело выгуляла комплект-тройку с гобеленовым принтом, который подчеркнул нужное с самых выгодных ракурсов. Так, звезда выбрала облегающую юбку с эффектной бахромой, усыпанной ракушками, дерзкое бюстье с интригующим вырезом и легкую рубашку oversize.

Дополнили образ акцентные серьги футуристичной формы и брутальные сандалии, декорированные кристаллами.

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Фото: Telegram-канал певицы Жасмин

Впрочем, жара не щадит даже королевских особ, которые вынуждены отказываться от предписанной дресс-кодом длины миди в пользу коротких шорт. Так, Кейт Миддлтон демонстрировала стройные ноги перед регатой в Плимуте, а королева Летиция дефилировала по локальным магазинам на Майорке, собирая многочисленные взгляды. Подробности с фото — в материалах Passion.ru.

Фото: Telegram-канал певицы Жасмин / Globallook

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