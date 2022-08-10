Глаз не оторвать: королева Летиция устроила дефиле в мини-шортах
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Фото: Eastnews
К слову, роскошные бриллианты и дизайнерские наряды Ее Величество предпочла оставить в Мадриде. Взамен она вооружилась трофеями из масс-маркета и плетеными аксессуарами.
Так, монаршая особа вновь похвасталась загорелыми ногами, надев эффектные шорты с текстильным поясом. Дополнила образ классическая белая рубашка с накладными карманами. Увенчали образ вместительная сумка-шопер с этно-принтом за 58 фунтов стерлингов (около 4,3 тысячи рублей), удобные эспадрильи и очки-вайфареры.
Фото: Globallook
Впрочем, точеные ноги королевы Летиции на последнюю неделю мы видим не впервые. Не так давно Ее Величество отправилась вместе с семьей на локальный рынок за продуктами, где папарацци поймали ее в экстремально коротком и крайне бюджетном платье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook