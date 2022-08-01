Сразила наповал: Кейт Миддлтон похвасталась загорелыми ногами в коротких шортах

Сразила наповал: Кейт Миддлтон похвасталась загорелыми ногами в коротких шортахСразу видно, кто не пропускает тренировки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кэтрин похвасталась бесконечно длинными и загорелыми ногами в льняных шортах бренда Holland Cooper, стоимость которых составляет 199 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). Стоит отметить, что тренировки монаршая особа, по всей видимости, не пропускает. Дополнил образ полосатый джемпер из мягкого кашемира Erdem и белоснежные кеды Superga за 59 фунтов стерлингов (около 4,5 тысячи рублей).
Затем Миддлтон, которую мы привыкли видеть в цветочных платьях Emilia Wickstead и чинных брючных костюмах Alexander McQueen, вооружилась гидрокостюмом, кроссовками и бейсболкой.
Globallook
Globallook
Не так давно эффектный (и бюджетный) образ демонстрировала испанская королева Летиция: у Ее Величества определенно стоит поучиться совмещать стиль и комфорт в жару. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook