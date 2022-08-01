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Мода
Вчера в 09:54
1 мин.

Сразила наповал: Кейт Миддлтон похвасталась загорелыми ногами в коротких шортах

Сразу видно, кто не пропускает тренировки
Кейт Миддлтон отправилась в Плимут, где приняла участие в регате против Новой Зеландии. Если за активными, а порой и экстремальными видами спорта герцогиню Кембриджскую можно застать часто, то в шортах дерзкой длины — вряд ли. И вот нам выпала такая возможность!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

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Кэтрин похвасталась бесконечно длинными и загорелыми ногами в льняных шортах бренда Holland Cooper, стоимость которых составляет 199 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). Стоит отметить, что тренировки монаршая особа, по всей видимости, не пропускает. Дополнил образ полосатый джемпер из мягкого кашемира Erdem и белоснежные кеды Superga за 59 фунтов стерлингов (около 4,5 тысячи рублей).

Затем Миддлтон, которую мы привыкли видеть в цветочных платьях Emilia Wickstead и чинных брючных костюмах Alexander McQueen, вооружилась гидрокостюмом, кроссовками и бейсболкой.

Кейт Миддлтон

Globallook

Кейт Миддлтон

Globallook

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Фото: Globallook

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