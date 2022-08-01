Сразила наповал: Кейт Миддлтон похвасталась загорелыми ногами в коротких шортах

Кэтрин похвасталась бесконечно длинными и загорелыми ногами в льняных шортах бренда Holland Cooper, стоимость которых составляет 199 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). Стоит отметить, что тренировки монаршая особа, по всей видимости, не пропускает. Дополнил образ полосатый джемпер из мягкого кашемира Erdem и белоснежные кеды Superga за 59 фунтов стерлингов (около 4,5 тысячи рублей).

Затем Миддлтон, которую мы привыкли видеть в цветочных платьях Emilia Wickstead и чинных брючных костюмах Alexander McQueen, вооружилась гидрокостюмом, кроссовками и бейсболкой.