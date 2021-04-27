Осторожно, горячо! Королева Испании вышла в свет в кожаных легинсах

Монаршая особа выстроила образ вокруг кожаных легинсов Uterque. Смелый низ за 34 990 рублей подчеркнул стройные ноги королевы. Вторят облегающим брюкам классические лодочки антрацитового цвета. Летиция замиксовала их с легкой блузой цвета мела. На плечи Летиция накинула пальто от испанского бренда Mirto за 33 000 рублей. Берем на заметку черно-белую клетку виши — она в тренде.

Завершила образ сумка от Nina Ricci — одного из любимых брендов Ее Величества. Мы поинтересовались историей аксессуара: эксперт предполагает, что он был куплен в 2015 году, хоть и впервые дополнил монарший look в 2020-м. Стоимость сумки варьируется от 100 до 184 тысяч рублей на разных платформах.

Королева Летиция часто повторяет удачные образы. Не так давно, например, она появилась в пепельном платье 4-летней давности. Подробнее читайте на Passion.ru.