Ослепительные пайетки и прозрачный фатин: Кейт Миддлтон в тотальном красном блеснула на приеме
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон и принц Уильям регулярно посещают важные мероприятия, в отличие от своих коллег, Меган Маркл и принца Гарри, которые сложили королевские полномочия. На саммите в Букингемском дворце Кейт выглядела ослепительно во всех смыслах.
Для приема она выбрала платье длины мидакси в насыщенном оттенке красного. Роскошный наряд от Needle & Thread совместил в себе полупрозрачный фатин и нежный гипюр, щедро расшитый мерцающими пайетками. Платье обошлось герцогине £410 (около 33 000 рублей), как сообщает Daily Mail. К нему Миддлтон подобрала классические красные лодочки на высоких шпильках – такое дополнение от Gianvito Rossi вычеркнуло из королевского бюджета £510 (примерно 41 000 рублей). Завершил вечерний look миниатюрный клатч-минодьер в тон.
Ранее мы рассказывали о том, как умело герцогиня Кембриджская миксует дизайнерскую одежду с бюджетными марками. На одной из недавних встреч Кейт Миддлтон сияла в клетчатом платье за 1300 рублей, которое досталось ей с распродажи Zara. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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