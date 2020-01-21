Ослепительные пайетки и прозрачный фатин: Кейт Миддлтон в тотальном красном блеснула на приеме

Ранее мы рассказывали о том, как умело герцогиня Кембриджская миксует дизайнерскую одежду с бюджетными марками. На одной из недавних встреч Кейт Миддлтон сияла в клетчатом платье за 1300 рублей, которое досталось ей с распродажи Zara. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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