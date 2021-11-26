Они вернулись: базарные клетчатые сумки из 90-х снова в тренде

Модный инфлюенсер и дизайнер Бланка Миро преподала урок на тему того, как вписывать хозяйственную сумку в образы на каждый день. Героиня стритстайл-хроник носит экошубу Shrimps, имитирующую норку, джинсы на несколько размеров больше и брутальные ботинки Mango. А дополняет аутфит гигантский баул, в который помещается все: от косметички до домашних растений и трофеев из овощной лавки.

Вердикт однозначен: клетчатый шоппер с флером лихих времен — вполне экологичный, а главное — остромодный выбор. Вспомнить только, какой шум учинили вернувшиеся в моду тележки-«кравчучки», которые заняли свое место и в ассортименте масс-маркета, и на Неделе моды в Москве.