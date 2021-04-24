Взрывное шоу Александра Рогова и другие сюрпризы 5 дня MBFW Russia
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Александр Рогов в деле: стилист организовал эффектное шоу под биты Die Antwoord, пустив в ход самые сочные оттенки. Спойлер: новый сезон от Rogov будет наполнен небесно-голубыми, конфетными, канареечно-желтыми, травянисто-зелеными цветами, тренчами из лакированной кожи, дерзкими перчатками до локтей и power suits, которые непременно стоит носить с кружевными бра. На фоновом экране — подробная инструкция по шопингу в онлайн-магазине, а для закрепления результата — авоськи, тележки и брендированные боксы, с которыми выходили на подиум модели.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Бренд N.Legenda наполняет арсенал грядущей осени хищными принтами в миксе с базовыми деталями. В коллекции — жакеты в лучших традициях деконструктивизма, брюки-клеш безупречной посадки, пальто О-силуэта. Финальное дефиле дополнило выступление молодого айдол-бэнда The NKI, которые зажгли подиум живым исполнением.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Неделя моды близится к концу, и финал обещает быть ярким. Не пропустите все самое интересное — следите за событиями в Музее Москвы вместе с Passion.ru.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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