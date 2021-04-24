Взрывное шоу Александра Рогова и другие сюрпризы 5 дня MBFW Russia

Александр Рогов в деле: стилист организовал эффектное шоу под биты Die Antwoord, пустив в ход самые сочные оттенки. Спойлер: новый сезон от Rogov будет наполнен небесно-голубыми, конфетными, канареечно-желтыми, травянисто-зелеными цветами, тренчами из лакированной кожи, дерзкими перчатками до локтей и power suits, которые непременно стоит носить с кружевными бра. На фоновом экране — подробная инструкция по шопингу в онлайн-магазине, а для закрепления результата — авоськи, тележки и брендированные боксы, с которыми выходили на подиум модели.