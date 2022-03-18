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Ольга Серябкина показала, как стильно обыграть бабушкину косынку

Дизайнеры в один голос заявляют, что трофеи из бабушкиного сундука в этом году приобретают статус остромодных. На минувших Неделях моды мы видели массу тому доказательств. Рекордсменами среди аксессуаров стали платки — придется поэкспериментировать на тему того, как их завязывать. Чем уже занялась Ольга Серябкина, которая показала, как классно обыграть косынку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Серябкина

Фото: Telegram @seryabkina

Певица составила стильный (и теплый) образ для прогулки. Базовый свитер фактурной вязки Ольга обыграла аксессуарами — брутальными кожаными перчатками и черным платком с бахромой.

Способов носить платок — масса, так что советуем подключать фантазию. Летом его можно надевать вместо топа, весной — украшать прически или крепить к сумкам. Свежая идея с Недели моды — шелковая косынка с пестрым принтом, повязанная поверх спортивной бейсболки.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: Telegram @seryabkina

Ранее мы обсуждали главные тренды сезона весна-лето 2022. В списке — вернувшаяся в топы эстетика 2000-х, нижнее белье и чулки, которые обязательно нужно носить напоказ, перья марабу и не только. Подробный гид ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / пресс-служба / Telegram @seryabkina

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