Ольга Серябкина показала, как стильно обыграть бабушкину косынку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Telegram @seryabkina
Певица составила стильный (и теплый) образ для прогулки. Базовый свитер фактурной вязки Ольга обыграла аксессуарами — брутальными кожаными перчатками и черным платком с бахромой.
Способов носить платок — масса, так что советуем подключать фантазию. Летом его можно надевать вместо топа, весной — украшать прически или крепить к сумкам. Свежая идея с Недели моды — шелковая косынка с пестрым принтом, повязанная поверх спортивной бейсболки.
Фото: Telegram @seryabkina
Ранее мы обсуждали главные тренды сезона весна-лето 2022. В списке — вернувшаяся в топы эстетика 2000-х, нижнее белье и чулки, которые обязательно нужно носить напоказ, перья марабу и не только. Подробный гид ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / пресс-служба / Telegram @seryabkina