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Ольга Серябкина показала, как стильно обыграть бабушкину косынку

Дизайнеры в один голос заявляют, что трофеи из бабушкиного сундука в этом году приобретают статус остромодных. На минувших Неделях моды мы видели массу тому доказательств. Рекордсменами среди аксессуаров стали платки — придется поэкспериментировать на тему того, как их завязывать. Чем уже занялась Ольга Серябкина, которая показала, как классно обыграть косынку.