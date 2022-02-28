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Платки, рюши и юбки в пол: бабушкин стиль — остромодный тренд-2022
Мы уже не раз обсуждали несколько эффектных и необычных трендов этого года и разбирали некоторые из них на примерах образов знаменитостей, но самую актуальную тенденцию мы оставили на десерт. Цветные платки, платья макси и юбки — остромодный тренд-2022. Именно поэтому сейчас самое время заглянуть в шкаф и найти те самые трофеи, доставшиеся по наследству от мам и бабушек.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Vogue.com
В этом году многие тенденции возвращаются из прошлого. Тренд на «бабушкину» моду мало кто ожидал, однако именно он возглавил топ сезона.
Казалось бы, с чем можно сочетать пестрые блузки и ультрадлинные юбки? Не спешите судить строго. Яркое платье в пол отлично будет смотреться с казаками, а легкий платок защитит укладку от сильного ветра и подчеркнет овал лица. Добавьте к образу классический тренч, мини-сумку и любимые украшения.
Многие знаменитые модели и модные инфлюенсеры уже поддержали новую тенденцию.
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Какие еще тренды будут актуальны в этом году? Ранее мы рассказывали о 7 самых главных тенденциях грядущей весны. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com / Instagram