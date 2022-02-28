Платки, рюши и юбки в пол: бабушкин стиль — остромодный тренд-2022

В этом году многие тенденции возвращаются из прошлого. Тренд на «бабушкину» моду мало кто ожидал, однако именно он возглавил топ сезона.

Казалось бы, с чем можно сочетать пестрые блузки и ультрадлинные юбки? Не спешите судить строго. Яркое платье в пол отлично будет смотреться с казаками, а легкий платок защитит укладку от сильного ветра и подчеркнет овал лица. Добавьте к образу классический тренч, мини-сумку и любимые украшения.

Многие знаменитые модели и модные инфлюенсеры уже поддержали новую тенденцию.