Дочь Джонни Деппа носит «папину» кожанку из 90-х, и другие звезды тоже
Фото: Eastnews
Дочка Джонни Деппа носит удлиненную кожаную куртку с крупными карманами, которая выглядит так, будто осталась по наследству от папы и ждала своего звездного часа с девяностых. Не будем отвлекать Лили-Роуз от кофе и посмотрим, как носят тренд другие звездные фэшионистки.
Например, Хейли Бибер составила образ в стиле милитари, не испугавшись брутального болотного цвета. И правильно сделала: форму военнослужащих мы еще будем цитировать неоднократно в этом году. В дерзком тренче не так давно вышла на прогулку с дочкой Ирина Шейк, выбрав насыщенный каштановый оттенок. Отличилась (впрочем, как всегда) Кайли Дженнер, которая показала свой взгляд на тренд. Модель похвасталась лакированным пальто цвета фуксии, и теперь его хотят все.
Ранее мы рассказывали о любимых черных лодочках Меган Маркл, которые герцогиня выбрала для скандального интервью с Опрой Уинфри. Где взять такие же, сэкономив приличную сумму денег, — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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