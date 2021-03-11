Дочь Джонни Деппа носит «папину» кожанку из 90-х, и другие звезды тоже

Дочка Джонни Деппа носит удлиненную кожаную куртку с крупными карманами, которая выглядит так, будто осталась по наследству от папы и ждала своего звездного часа с девяностых. Не будем отвлекать Лили-Роуз от кофе и посмотрим, как носят тренд другие звездные фэшионистки.

Например, Хейли Бибер составила образ в стиле милитари, не испугавшись брутального болотного цвета. И правильно сделала: форму военнослужащих мы еще будем цитировать неоднократно в этом году. В дерзком тренче не так давно вышла на прогулку с дочкой Ирина Шейк, выбрав насыщенный каштановый оттенок. Отличилась (впрочем, как всегда) Кайли Дженнер, которая показала свой взгляд на тренд. Модель похвасталась лакированным пальто цвета фуксии, и теперь его хотят все.