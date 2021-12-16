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Ольга Бузова пришла на премьеру с полутораметровым бантом на голове

16 декабря в Москве состоялась премьера фильма «Ёлки», на которой собрался весь звездный состав актеров и не менее звездные гости. Ольга Бузова показала наглядный пример, как стильно соблюдать дистанцию в период пандемии. Секьюрити не нужны: стилист распорядился так, что метра на полтора к певице и так бы никто не смог подойти. Все дело в головном уборе, который едва поместился на заднем сидении автомобиля, а в кинозале перекрывал видимость зрителям.