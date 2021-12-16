Ольга Бузова пришла на премьеру с полутораметровым бантом на голове
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Выход артистки был с неподдельным вау-эффектом. На мероприятии Ольга появилась в атласном миди-платье с лифом-бантом и интригующим декольте. Дополнили образ высокие перчатки из прозрачной сетки и лодочки на шпильках. Акцентом образа стал черный капор, увенчанный гигантским бантом. Подобный, кстати, некогда примеряла и Наталья Подольская, правда, не рискнула выйти в нем за пределы фотостудии.
Образ Ольги Бузовой не оставил равнодушным даже самого короля — Филиппа Киркорова. А уж его по части эпатажа перещеголять трудно.
Креативная команда Ольги Бузовой трудится, чтобы каждый образ певицы был запоминающимся (пускай и через призму критики). Так, на юбилее «МУЗ-ТВ» певица традиционно обнималась с Филиппом Киркоровым и демонстрировала пышное платье-«облако». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @buzova86 / Макс Светский / Passion.ru