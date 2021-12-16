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Ольга Бузова пришла на премьеру с полутораметровым бантом на голове

16 декабря в Москве состоялась премьера фильма «Ёлки», на которой собрался весь звездный состав актеров и не менее звездные гости. Ольга Бузова показала наглядный пример, как стильно соблюдать дистанцию в период пандемии. Секьюрити не нужны: стилист распорядился так, что метра на полтора к певице и так бы никто не смог подойти. Все дело в головном уборе, который едва поместился на заднем сидении автомобиля, а в кинозале перекрывал видимость зрителям.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Выход артистки был с неподдельным вау-эффектом. На мероприятии Ольга появилась в атласном миди-платье с лифом-бантом и интригующим декольте. Дополнили образ высокие перчатки из прозрачной сетки и лодочки на шпильках. Акцентом образа стал черный капор, увенчанный гигантским бантом. Подобный, кстати, некогда примеряла и Наталья Подольская, правда, не рискнула выйти в нем за пределы фотостудии.

Видео: Passion.ru

Образ Ольги Бузовой не оставил равнодушным даже самого короля — Филиппа Киркорова. А уж его по части эпатажа перещеголять трудно.

Креативная команда Ольги Бузовой трудится, чтобы каждый образ певицы был запоминающимся (пускай и через призму критики). Так, на юбилее «МУЗ-ТВ» певица традиционно обнималась с Филиппом Киркоровым и демонстрировала пышное платье-«облако». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @buzova86 / Макс Светский / Passion.ru

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