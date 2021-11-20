Поломанные декорации, возвращение Кудрявцевой и Бузова на руках у Милохина: как прошел юбилей «МУЗ-ТВ»
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одним из первых на красновой ковровой дорожке появился Филипп Киркоров, который с радостью позировал журналистам. К королю отечественной поп-сцены тут же присоединился рэпер Давид Манукян, который позже отметил, что старается теперь не так часто появляться со своим старшим другом из-за произошедшего скандала на премии «МУЗ-ТВ».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Кстати, в этот вечер неприятная ситуация тоже могла произойти: у Давида были все шансы столкнуться со своей бывшей возлюбленной, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, которая пришла на пресс-волл сразу же после него.
Сначала звезда появилась в объемном платье и с тейпами на правой руке и плечах, а затем примерила сексуальное боди, украшенное стразами. Напомним, что недавно стало известно, что Ольга практически не может двигать правой рукой. Она рассказала, что ей очень трудно и некомфортно находиться в таком состоянии.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Бузова пояснила, что практически всегда к концу года у нее в жизни происходит что-то не очень хорошее. По рассказам звезды, восстановление будет долгим, и она пока не знает, когда снова будет шевелить рукой. Даже фирменное сердце она смогла сделать благодаря своему помощнику.
Кстати, Ольга рассказала, что пока не знает, где будет отмечать Новый год. Если раньше у нее все было четко расписано, то в этот раз она ничего не планировала. Напомним, что в прошлом году перед новогодними праздниками Бузова с Манукяном улетела отдыхать на Мальдивы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Кстати, Давид тоже пока не знает, как будет праздновать Новый год. Но он признался, что загадал встретить любовь к этой дате. Возможно, вторая половинка у него скоро и появится.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В коридорах Кремлевского Дворца могли также встретиться Иосиф Пригожин и Авраам Руссо, которые уже давно не общаются. Конечно, журналисты не могли не спросить о том, что было, если бы они пересеклись. Иосиф пояснил, что не обратил бы на коллегу внимания, а Авраам отметил, что старается с ним не встречаться. Он также добавил, что не считает Пригожина своим врагом.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На сцене в этот вечер блистала Наталья Подольская, которая выбрала синее платье с высоким разрезом. Певица рассказала журналистам о своей свекрови Елене Пресняковой, которой 19 ноября исполнилось 75 лет. Артистка призналась, что обожает Елену Петровну и счастлива, что ей досталась такая замечательная свекровь, которая любит ее, детей и всю семью.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Внимание гостей и прессы было приковано к певице МакSим, которая впервые после болезни появилась на таком большом мероприятии. Исполнительница вышла на сцену, но исполнила только припев своего хита «Знаешь ли ты». Позировать перед камерами и общаться с журналистами артистка отказалась.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Конечно же, с юбилеем «МУЗ-ТВ» поздравили главные звезды нашей эстрады — Филипп Киркоров и Николай Басков. Последний открыл концерт, исполнив песню «Твой день рождения».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ярким в этот вечер было и возвращение Леры Кудрявцевой на телеканал, с которым она сотрудничала 20 лет. Напомним, что телеведущая уволилась в марте 2020 года после того, как узнала, что ее не включили в число ведущих премии «МУЗ-ТВ».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Не обошлось из без конфузов: сначала Николай Басков случайно завалил декорации на пресс-воле, а позже Даня Милохин окончательно их разрушил, решив на них встать. Даня, который сейчас участвует в шоу «Ледниковый период», также показал Ольге Бузовой, чему он научился благодаря проекту. Лучше всего, по всей видимости, у него получается делать поддержки, поэтому на его руках оказалась и певица.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Поздравить с юбилеем популярный музыкальный телеканал также пришли Юлианна Караулова, Олег Газманов, Дима Билан, Сергей Жуков, Анна Плетнева, Александр Ревва, Митя Фомин, Клава Кока, Алсу, Валерия, Полина Гагарина, Ани Лорак, Артем Качер, #2МАШИ и многие другие.
Фото: Макс Светский /Passion.ru, видео: Passion.ru