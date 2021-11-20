Поломанные декорации, возвращение Кудрявцевой и Бузова на руках у Милохина: как прошел юбилей «МУЗ-ТВ»

Кстати, в этот вечер неприятная ситуация тоже могла произойти: у Давида были все шансы столкнуться со своей бывшей возлюбленной, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, которая пришла на пресс-волл сразу же после него.

Сначала звезда появилась в объемном платье и с тейпами на правой руке и плечах, а затем примерила сексуальное боди, украшенное стразами. Напомним, что недавно стало известно, что Ольга практически не может двигать правой рукой. Она рассказала, что ей очень трудно и некомфортно находиться в таком состоянии.