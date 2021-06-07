passion.ru

Оксана Самойлова показала повседневный образ за полмиллиона рублей

Оксана Самойлова подтверждает статус самой соблазнительной многодетной мамы в Instagram. Модель хвастается точеной фигурой, которую подчеркивает одеждой больших брендов. Навстречу будничной рутине — стильно и дорого. Рассказываем, сколько стоит модный повседневный аутфит супруги Джигана (спойлер: больше, чем вы думаете).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Абсолютно прозрачное боди из сетки с нескромными монограммами Fendi практически не оставило места для фантазии. Зато отпечаток на бюджете составил около 53 000 рублей. К нему — классический черный жакет и пара нейлоновых джоггеров от Alexander Wang за 42 000 рублей. В качестве акцентов для total black — остромодные аксессуары от Bottega Veneta: босоножки Stretch за 63 500 рублей и одна из самых популярных сумок сезона — плетеная Chain Cassette с брутальной цепью за 248 500 рублей.

Итого — почти полмиллиона рублей. Кто перещеголял Оксану Самойлову в страсти к шопингу — читайте на Passion.ru.

Оксана Самойлова

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Ранее мы рассказывали, какие сумки выбрали знаменитые модницы на летний сезон, и собрали сразу 10 стильных аналогов, которые не проигрывают люксу. Подробности по ссылке.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!