Оксана Самойлова показала повседневный образ за полмиллиона рублей

Абсолютно прозрачное боди из сетки с нескромными монограммами Fendi практически не оставило места для фантазии. Зато отпечаток на бюджете составил около 53 000 рублей. К нему — классический черный жакет и пара нейлоновых джоггеров от Alexander Wang за 42 000 рублей. В качестве акцентов для total black — остромодные аксессуары от Bottega Veneta: босоножки Stretch за 63 500 рублей и одна из самых популярных сумок сезона — плетеная Chain Cassette с брутальной цепью за 248 500 рублей.

Итого — почти полмиллиона рублей. Кто перещеголял Оксану Самойлову в страсти к шопингу — читайте на Passion.ru.