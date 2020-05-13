Растрепанные волосы и морщинки: Оксана Федорова показала «честное» селфи без макияжа

Подписчики оценили «честное» селфи Оксаны, о чем написали в многочисленных комментариях: «В миру, Вы ещё прекрасней.Слава самоизоляции !!!!», «Красиво», «Ну какие Бони,Рудковские,...и т.д....вот истинная настоящая красота!!! Аплодирую стоя.....потрясающая,нежная,настоящая!!!», «Такая своя,такая родная», «Нравится», «Супер», «Классная)», «Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад)))», «Вау!!!», «Оксана) Ты красотка)», «Романтичная Оксана», «Глаз не отвести», «Оксана прелесть», «Шикарная красоточка в красивом весеннем саду», «Какая милая и домашняя».