Растрепанные волосы и морщинки: Оксана Федорова показала «честное» селфи без макияжа
Фото: Instagram
В своем Instagram Оксана опубликовала фото, на котором позирует без макияжа, с растрепанным волосами, в бейсболке и спортивной куртке. «Все в сад!», — написала она.
Фото: Instagram
Подписчики оценили «честное» селфи Оксаны, о чем написали в многочисленных комментариях: «В миру, Вы ещё прекрасней.Слава самоизоляции !!!!», «Красиво», «Ну какие Бони,Рудковские,...и т.д....вот истинная настоящая красота!!! Аплодирую стоя.....потрясающая,нежная,настоящая!!!», «Такая своя,такая родная», «Нравится», «Супер», «Классная)», «Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад)))», «Вау!!!», «Оксана) Ты красотка)», «Романтичная Оксана», «Глаз не отвести», «Оксана прелесть», «Шикарная красоточка в красивом весеннем саду», «Какая милая и домашняя».
Фото и видео: Instagram
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