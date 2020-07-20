Оксана Федорова поможет преобразиться многодетным мамам и девушкам из малообеспеченных семей

К сожалению, большинство женщин из малообеспеченных и многодетных семей зачастую живут в условиях дефицита времени и средств, забывают о себе и откладывают свои планы и мечты «на потом».

«Социальный проект «Я стала другой» — это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере», — отмечает глава фонда, добавив, что именно ожидает участников данного эксперимента.

В программе предусмотрены мастер-классы, лекции и уроки от приглашенных ведущих экспертов, разделенные на три основных блока: красота, здоровье и психология. Участникам будет предоставлена возможность с помощью психолога проработать свои основные проблемы. Кроме того, специалисты помогут женщинам справиться со стрессом, научиться противостоять агрессорам, обрести уверенность в себе и избежать родительского выгорания.