Оксана Федорова поможет преобразиться многодетным мамам и девушкам из малообеспеченных семей
Благотворительный фонд «Спешите делать добро», основанный телеведущей, победительницей конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой, объявил о запуске важного социального проекта для женщин «Я стала другой». С его помощью у многодетных мам и девушек из малообеспеченных семей появится возможность преобразиться, реализоваться и изменить свою жизнь. Ведь зачастую обратиться со своей проблемой к профессиональному психологу или воспользоваться советами стилиста для того, чтобы найти свой стиль и выбрать подходящий образ могут себе позволить лишь люди с определенным достатком, тогда как те, кто действительно нуждается в помощи, но по определенным причинам не могут себе это позволить.
Фото: архив пресс-службы
К сожалению, большинство женщин из малообеспеченных и многодетных семей зачастую живут в условиях дефицита времени и средств, забывают о себе и откладывают свои планы и мечты «на потом».
«Социальный проект «Я стала другой» — это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере», — отмечает глава фонда, добавив, что именно ожидает участников данного эксперимента.
В программе предусмотрены мастер-классы, лекции и уроки от приглашенных ведущих экспертов, разделенные на три основных блока: красота, здоровье и психология. Участникам будет предоставлена возможность с помощью психолога проработать свои основные проблемы. Кроме того, специалисты помогут женщинам справиться со стрессом, научиться противостоять агрессорам, обрести уверенность в себе и избежать родительского выгорания.
Фото: архив пресс-службы
Главными консультантами стали известный психолог Анетта Орлова, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, а также телеведущая и мисс Вселенная Оксана Федорова, каждый из них будет отвечать за свой определенный блок работы.
В рамках проекта смогут принять участие около 100 женщин, которые с помощью полученных знаний и обретенных навыков смогут поверить в себя и сформулировать жизненные цели, необходимые им для достижения счастья. Зарегистрироваться можно на странице проекта, там же можно найти всю необходимую информацию. Группы участниц будут формироваться ежемесячно с июля по октябрь 2020 года, поэтому если вы тоже давно хотели перезагрузиться, но не имели такую возможность, то теперь у вас есть шанс изменить свою судьбу.
Фото: Instagram/@fedorovaoksana, архив пресс-службы
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