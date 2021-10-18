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Одобрено Хромченко: Нетребко показала самый модный головной убор осени

Анна Нетребко передала привет поклонникам из Стокгольма, где столбики термометров уверенно шагают к отметке ноль. Оперная дива научила, как утепляться стильно — берем на вооружение в преддверии стремительно приближающихся холодов. Особенно если вы все еще в поиске идеального головного убора и необычных цветовых решений.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Нетребко выстроила аутфит вокруг цвета острого перца. В главной роли — дутое стеганое пальто-халат длины миди с акцентом на талии (в доказательство того, что теплая верхняя одежда — не всегда бесформенная и громоздкая). К нему — пара укороченных прямых брюк и массивные кроссовки. Венчает образ дутая косынка — пожалуй, самая актуальная альтернатива зимней шапке.

Недавно Эвелина Хромченко назвала косынки, шелковые платки и твилли главным трендом сезона. На подиуме этих аксессуаров было и правда много — на показах Versace, Christian Dior, Max Mara. Сама эксперт тоже их часто носит, и вам советует.

Подсмотреть стильные цветовые сочетания можно в образах Кейт Миддлтон. А заодно — разгадать тайный смысл, который герцогиня закладывает в свои образы с помощью оттенков. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.