Одобрено Хромченко: Нетребко показала самый модный головной убор осени

Нетребко выстроила аутфит вокруг цвета острого перца. В главной роли — дутое стеганое пальто-халат длины миди с акцентом на талии (в доказательство того, что теплая верхняя одежда — не всегда бесформенная и громоздкая). К нему — пара укороченных прямых брюк и массивные кроссовки. Венчает образ дутая косынка — пожалуй, самая актуальная альтернатива зимней шапке.

Недавно Эвелина Хромченко назвала косынки, шелковые платки и твилли главным трендом сезона. На подиуме этих аксессуаров было и правда много — на показах Versace, Christian Dior, Max Mara. Сама эксперт тоже их часто носит, и вам советует.

Подсмотреть стильные цветовые сочетания можно в образах Кейт Миддлтон. А заодно — разгадать тайный смысл, который герцогиня закладывает в свои образы с помощью оттенков. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.