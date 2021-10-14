Секреты герцогини: Кейт Миддлтон показала, как носить главные оттенки осени

Эксперты не раз подмечали, что наряды Кейт Миддлтон несут в себе тайный смысл. Искать его нужно в цветах, которые она подбирает под настроение и тематику мероприятия. Помимо того, что зеленый отлично вписался в дресс-код встречи на тему экологии, он продолжает сохранять статус самого модного.

Герцогиня надела лаконичное пальто от Erdem изумрудного цвета, а к нему добавила джемпер близкородственного оттенка. Дополнили образ безукоризненные классические брюки в пол и замшевые лодочки. В завершение — пара акцентов: минималистичные серьги, роскошный помолвочный сапфир и любимые часы Cartier.