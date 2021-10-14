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Секреты герцогини: Кейт Миддлтон показала, как носить главные оттенки осени

После месяцев затишья Кейт Миддлтон и принц Уильям снова в деле: монаршая семья следует графику официальных визитов и радует поклонников совместными выходами. Недавно, например, герцоги Кембриджские посетили Королевские ботанические сады Кью, где встретились со студентами, чтобы обсудить идеи по восстановлению экологии и спасению окружающей среды. Образ Кэтрин выбрала самый подходящий для «зеленых» инициатив.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

Эксперты не раз подмечали, что наряды Кейт Миддлтон несут в себе тайный смысл. Искать его нужно в цветах, которые она подбирает под настроение и тематику мероприятия. Помимо того, что зеленый отлично вписался в дресс-код встречи на тему экологии, он продолжает сохранять статус самого модного.

Герцогиня надела лаконичное пальто от Erdem изумрудного цвета, а к нему добавила джемпер близкородственного оттенка. Дополнили образ безукоризненные классические брюки в пол и замшевые лодочки. В завершение — пара акцентов: минималистичные серьги, роскошный помолвочный сапфир и любимые часы Cartier.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы проводили разбор осенних гардеробов монарших особ и первых леди и выяснили, как им удается оставаться стильными даже в промозглую осеннюю погоду. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook