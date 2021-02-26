Как одеться, чтобы помолодеть: звездный лайфхак
Фото: Eastnews
За вдохновением обращаемся к форме школьников и студентов элитных учебных заведений. А чтобы не усложнять — просто пересматриваем сериал «Сплетница» с Лейтон Мистер и Блейк Лайвли в главных ролях. В фокусе сразу окажутся бланковые рубашки из плотного хлопка, пуловеры и безрукавки с принтом аргайл, юбки в складку, приталенные жакеты и шерстяные бермуды. Частью чек-листа по стилю преппи уже воспользовались Ирина Шейк и Светлана Бондарчук. Кристина Асмус и Ольга Бузова поэкспериментировали на тему формы французских школьников и примерили по паре остромодных лоферов на тракторной подошве, а Алена Водонаева сделала ставку на шотландский тартан.
Фото: Kinopoisk.ru
Чтобы быть ближе к тренду, можно смело обращаться к винтажным диковинам. К тому же, донашивать вещи мам и прабабушек — главный тренд настоящего и будущего. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram / Eastnews
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