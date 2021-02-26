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Как одеться, чтобы помолодеть: звездный лайфхак

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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Не так давно папарацци поймали Ирину Шейк на улицах Нью-Йорка вместе с дочкой Леей. Образ 35-летней модели сразу же разобрали на детали: звезда подиума показала, как одеться, чтобы помолодеть на пару лет. Оказывается, этим лайфхаком пользуется не только она.

За вдохновением обращаемся к форме школьников и студентов элитных учебных заведений. А чтобы не усложнять — просто пересматриваем сериал «Сплетница» с Лейтон Мистер и Блейк Лайвли в главных ролях. В фокусе сразу окажутся бланковые рубашки из плотного хлопка, пуловеры и безрукавки с принтом аргайл, юбки в складку, приталенные жакеты и шерстяные бермуды. Частью чек-листа по стилю преппи уже воспользовались Ирина Шейк и Светлана Бондарчук. Кристина Асмус и Ольга Бузова поэкспериментировали на тему формы французских школьников и примерили по паре остромодных лоферов на тракторной подошве, а Алена Водонаева сделала ставку на шотландский тартан.

Кадр из сериала «Сплетница»

Фото: Kinopoisk.ru

Чтобы быть ближе к тренду, можно смело обращаться к винтажным диковинам. К тому же, донашивать вещи мам и прабабушек — главный тренд настоящего и будущего. Подробнее читайте на Passion.ru.

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Фото: Instagram / Eastnews

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