passion.ru

Найдена самая модная сумка 2021 года — и вы тоже в нее поместитесь

Reload
1 / 4

Sunnei Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

28 февраля итальянский бренд Sunnei представил осенне-зимнюю коллекцию в рамках Недели моды в Милане. Спойлер: любительницы все свое носить с собой могут ликовать — найден самый модный размер сумок 2021 года!

Дизайнеры Sunnei предлагают вооружаться огромными текстильными баулами, в которые можно спрятаться в случае острой необходимости (шутка). Но поместится туда все, и это максимально удобно, если день начинается в офисе, продолжается на переговорах, а заканчивается на фитнесе. Носите с собой сменную пару обуви, весь арсенал косметики и даже коврик для йоги — что угодно. Гигантоманией увлеклась и креативная команда Marni: бренд представил гипертрофированную алую сумку из кожи.

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Прелесть по-настоящему вместительных сумок уже успела оценить Дженнифер Лопес, которой полюбилась объемная модель от Coach из мягкой кожи конфетного оттенка. И вердикт тренду однозначен: носить!

Ранее мы рассказывали о главных трендах весна-лето 2021, в авангарде которых — бра напоказ, пижамный стиль и спортшик. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / Vogue.com / Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!