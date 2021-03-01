Найдена самая модная сумка 2021 года — и вы тоже в нее поместитесь
Фото: Vogue.com
Дизайнеры Sunnei предлагают вооружаться огромными текстильными баулами, в которые можно спрятаться в случае острой необходимости (шутка). Но поместится туда все, и это максимально удобно, если день начинается в офисе, продолжается на переговорах, а заканчивается на фитнесе. Носите с собой сменную пару обуви, весь арсенал косметики и даже коврик для йоги — что угодно. Гигантоманией увлеклась и креативная команда Marni: бренд представил гипертрофированную алую сумку из кожи.
Фото: Eastnews
Прелесть по-настоящему вместительных сумок уже успела оценить Дженнифер Лопес, которой полюбилась объемная модель от Coach из мягкой кожи конфетного оттенка. И вердикт тренду однозначен: носить!
Ранее мы рассказывали о главных трендах весна-лето 2021, в авангарде которых — бра напоказ, пижамный стиль и спортшик. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Vogue.com / Eastnews
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