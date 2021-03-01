Найдена самая модная сумка 2021 года — и вы тоже в нее поместитесь

Дизайнеры Sunnei предлагают вооружаться огромными текстильными баулами, в которые можно спрятаться в случае острой необходимости (шутка). Но поместится туда все, и это максимально удобно, если день начинается в офисе, продолжается на переговорах, а заканчивается на фитнесе. Носите с собой сменную пару обуви, весь арсенал косметики и даже коврик для йоги — что угодно. Гигантоманией увлеклась и креативная команда Marni: бренд представил гипертрофированную алую сумку из кожи.