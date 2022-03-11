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Ноги от ушей: Тина Канделаки примерила алую микроюбку и «тесный» корсет

Пока все слезно прощаются с соцсетями, Тина Канделаки сделала финальный выход в ленту. Получился он эффектным: 46-летняя телеведущая показала, как правильно миксовать монохромные вещи, а заодно как выгодно подчеркнуть результаты упорной работы в спортзале. Если не хочется пару раз в неделю надевать треники и брать в руки гантели, то юбка ультракороткой длины может стать отличной мотивацией. К тому же скоро лето.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тина Канделаки

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Тина поделилась бэкстейджем одной из съемок, для которой примерила максимально дерзкий образ. В ход пошла облегающая юбка экстремально короткой длины, которая открыла лучший вид на точеные ноги. А вместе с ней — корсет с глубоким вырезом каре (одна из самых модных деталей сезона, судя по хроникам с главных недель моды). Дополняют образ туфли-слингбэки с острыми мысами и акцентными ремешками-анклетами и сет из лаконичных украшений.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Не так давно мифы о том, что после 40 нельзя носить мини, развенчивала жгучая бразильянка Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади в сериале «Клон». Актриса выгуляла неоновое платье самой нескромной длины и произвела эффект «вау». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @tina_kandelaki

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