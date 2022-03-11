Ноги от ушей: Тина Канделаки примерила алую микроюбку и «тесный» корсет
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Тина поделилась бэкстейджем одной из съемок, для которой примерила максимально дерзкий образ. В ход пошла облегающая юбка экстремально короткой длины, которая открыла лучший вид на точеные ноги. А вместе с ней — корсет с глубоким вырезом каре (одна из самых модных деталей сезона, судя по хроникам с главных недель моды). Дополняют образ туфли-слингбэки с острыми мысами и акцентными ремешками-анклетами и сет из лаконичных украшений.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Не так давно мифы о том, что после 40 нельзя носить мини, развенчивала жгучая бразильянка Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади в сериале «Клон». Актриса выгуляла неоновое платье самой нескромной длины и произвела эффект «вау». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @tina_kandelaki