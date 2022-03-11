Сегодня в 22:56 1 мин.

Ноги от ушей: Тина Канделаки примерила алую микроюбку и «тесный» корсет

Пока все слезно прощаются с соцсетями, Тина Канделаки сделала финальный выход в ленту. Получился он эффектным: 46-летняя телеведущая показала, как правильно миксовать монохромные вещи, а заодно как выгодно подчеркнуть результаты упорной работы в спортзале. Если не хочется пару раз в неделю надевать треники и брать в руки гантели, то юбка ультракороткой длины может стать отличной мотивацией. К тому же скоро лето.