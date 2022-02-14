Корсет — самый горячий тренд года: где его купить и как вписать в гардероб
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Затянуть пояса потуже этой весной предлагают Alexander McQueen, LaQuan Smith, Moschino. Доменико Дольче и Стефано Габбана предлагают отбросить стеснение и составлять бурлескные образы на базе бельевых деталей. Корсеты в более расслабленных вариантах мы видели у Balmain и Louis Vuitton. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Globallook
Eastnews
Давно облюбовала тренд Ирина Шейк, которая смело носит его и в пир, и в мир. На прогулку с дочкой по улицам Манхэттена модель надевает полупрозрачный каркасный корсет в паре с джинсами, кожаной курткой и армейскими ботинками. А для вечеринки миксует брутальные джинсы The Attico с ультратесным акцентным корсетом LaQuan Smith.
Будуарный корсет
Фото: Архивы пресс-служб
Базовый корсет из сетки с классической завязкой сзади — выгодная инвестиция, и вот почему. Он подойдет для особых случаев, когда хочется сделать сюрприз бойфренду, и для повседневных образов. Советуем обратиться в мастерскую, где идеальный вариант создадут по вашим меркам и заодно научат управляться с обилием люверсов и лентами самостоятельно. А сочетать его предлагаем с объемными бланковыми рубашками и джинсами, легкими приталенными платьями миди.
Экокожа
Фото: Архивы пресс-служб
Остромодный и еще более практичный выбор — топ-корсет из экокожи. Его можно рифмовать с платьями и сорочками, а можно носить как самостоятельную деталь. Он сформирует идеальный силуэт без каркаса и завязок, сработает как легкий пуш-ап и впишется в максимальное количество образов. В общем, сплошные плюсы.
Мы присмотрели корсет цвета латте и замиксовали его со светлыми джинсами высокой посадки. В аутфит можно смело добавлять самые высокие шпильки, но казаки с широкими голенищами куда практичнее. Сверху можно накинуть объемный блейзер, добавить акцентные аксессуары — и вау-эффект гарантирован.
В духе Диты фон Тиз
Фото: Архивы пресс-служб
Мы изучили много вариаций на заданную тему. Кажется, корсет стал новым маленьким черным платьем: стилисты и самые модные девушки полюбили тренд за сверхспособность сочетаться абсолютно со всем. С джинсами — легко, с классическими прямыми брюками — всегда пожалуйста. Образ в стиле Диты фон Тиз предлагаем завершить лакированными (и ультрасоблазинтельными) слингбэками в оттенке выдержанного мерло и добавить затейливые серьги с провокационным мотивом (не надевать на знакомство с его мамой!).
Фото: Vogue.com / Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб