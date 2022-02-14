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Корсет — самый горячий тренд года: где его купить и как вписать в гардероб

Дизайнеры в один голос заявляют, что корсеты — самый горячий тренд сезона. Современные леди не затягивают его до потери пульса, да и опция «осиная талия» идет скорее приятным бонусом, а не главной целью. В самый романтичный день года мы собрали несколько идей, которые пригодятся как минимум для романтического ужина. Но будьте начеку: возможно, от десерта придется отказаться.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Alexander McQueen SS'22

Фото: Vogue.com

Затянуть пояса потуже этой весной предлагают Alexander McQueen, LaQuan Smith, Moschino. Доменико Дольче и Стефано Габбана предлагают отбросить стеснение и составлять бурлескные образы на базе бельевых деталей. Корсеты в более расслабленных вариантах мы видели у Balmain и Louis Vuitton. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Ирина Шейк

Globallook

Ирина Шейк

Eastnews

Давно облюбовала тренд Ирина Шейк, которая смело носит его и в пир, и в мир. На прогулку с дочкой по улицам Манхэттена модель надевает полупрозрачный каркасный корсет в паре с джинсами, кожаной курткой и армейскими ботинками. А для вечеринки миксует брутальные джинсы The Attico с ультратесным акцентным корсетом LaQuan Smith.

Будуарный корсет

1. Сумка Coccinelle, 31 320 руб. 2. Очки Versace, 18 500 руб. 3. Платье You Wanna, 7 750 руб. 4. Корсет Fangahra, цена по запросу. 5. Сапоги Vagabond, 16 400 руб.
  1. Сумка Coccinelle, 31 320 руб. 2. Очки Versace, 18 500 руб. 3. Платье You Wanna, 7 750 руб. 4. Корсет Fangahra, цена по запросу. 5. Сапоги Vagabond, 16 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Базовый корсет из сетки с классической завязкой сзади — выгодная инвестиция, и вот почему. Он подойдет для особых случаев, когда хочется сделать сюрприз бойфренду, и для повседневных образов. Советуем обратиться в мастерскую, где идеальный вариант создадут по вашим меркам и заодно научат управляться с обилием люверсов и лентами самостоятельно. А сочетать его предлагаем с объемными бланковыми рубашками и джинсами, легкими приталенными платьями миди.

Экокожа

1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Корсет из экокожи You Wanna, 6900 руб. 3. Казаки Isabel Marant, 59 800 руб. 4. Серьги JerusalemBazar, 10 900 руб. 5. Рубашка H&M, 1699 руб.
  1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Корсет из экокожи You Wanna, 6900 руб. 3. Казаки Isabel Marant, 59 800 руб. 4. Серьги JerusalemBazar, 10 900 руб. 5. Рубашка H&M, 1699 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Остромодный и еще более практичный выбор — топ-корсет из экокожи. Его можно рифмовать с платьями и сорочками, а можно носить как самостоятельную деталь. Он сформирует идеальный силуэт без каркаса и завязок, сработает как легкий пуш-ап и впишется в максимальное количество образов. В общем, сплошные плюсы.

Мы присмотрели корсет цвета латте и замиксовали его со светлыми джинсами высокой посадки. В аутфит можно смело добавлять самые высокие шпильки, но казаки с широкими голенищами куда практичнее. Сверху можно накинуть объемный блейзер, добавить акцентные аксессуары — и вау-эффект гарантирован.

В духе Диты фон Тиз

1. Брюки 5 o'COAT, 10 500 руб. 2. Позолоченные клипсы Rod Almayate (posiondrop.ru), 20 510 руб. 3. Клатч Fetiche, 27 500 руб. 4. Туфли Sergio Rossi, цена по запросу. 5. Корсет Fantome, 28 500 руб.
  1. Брюки 5 o'COAT, 10 500 руб. 2. Позолоченные клипсы Rod Almayate (posiondrop.ru), 20 510 руб. 3. Клатч Fetiche, 27 500 руб. 4. Туфли Sergio Rossi, цена по запросу. 5. Корсет Fantome, 28 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы изучили много вариаций на заданную тему. Кажется, корсет стал новым маленьким черным платьем: стилисты и самые модные девушки полюбили тренд за сверхспособность сочетаться абсолютно со всем. С джинсами — легко, с классическими прямыми брюками — всегда пожалуйста. Образ в стиле Диты фон Тиз предлагаем завершить лакированными (и ультрасоблазинтельными) слингбэками в оттенке выдержанного мерло и добавить затейливые серьги с провокационным мотивом (не надевать на знакомство с его мамой!).

Фото: Vogue.com / Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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