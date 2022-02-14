Корсет — самый горячий тренд года: где его купить и как вписать в гардероб

Остромодный и еще более практичный выбор — топ-корсет из экокожи. Его можно рифмовать с платьями и сорочками, а можно носить как самостоятельную деталь. Он сформирует идеальный силуэт без каркаса и завязок, сработает как легкий пуш-ап и впишется в максимальное количество образов. В общем, сплошные плюсы.

Мы присмотрели корсет цвета латте и замиксовали его со светлыми джинсами высокой посадки. В аутфит можно смело добавлять самые высокие шпильки, но казаки с широкими голенищами куда практичнее. Сверху можно накинуть объемный блейзер, добавить акцентные аксессуары — и вау-эффект гарантирован.

В духе Диты фон Тиз