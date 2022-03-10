Формы на зависть: звезда сериала «Клон» устроила дефиле в неоновых мини-платьях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @giovannaantonelli
На этот раз Джованна предстала сразу в двух образах. Актриса увлеклась цветотерапией и вам советует. В ход пошли самые насыщенные оттенки, которые зададут настроение и привлекут к себе все взгляды. Первый лот — наряд, будто позаимствованный у куклы Барби: насыщенного, почти неонового розового цвета, с пышными оборками и акцентными поясом на талии. Второй — солнечно-желтый комплект из топа с объемными рукавами и юбки. Одинаково хорошо аутфиты дополнила пара броских серег-хупов.
Не так давно новым выходом порадовала поклонников и Николь Шерзингер. Участница The Pussycat Dolls снимается в новом музыкальном шоу, и публика едва успевает следить за ее перевоплощениями. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @giovannaantonelli