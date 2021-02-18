Неон возвращается: как звезды носят кислотные оттенки

В числе любительниц ставить все на яркость оказалась и Тина Канделаки, которая выбрала для себя электрический синий и сочный оттенок фуксии. Последний определенно пригляделся звездным модницам в этом году: примерить его успела Анна Нетребко, звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли и Виктория Лопырева. Подиум подтверждает: неоновыми деталями снова стоит запасаться впрок. О других модных тенденциях грядущего сезона весна-лето 2021 читайте на Passion.ru.

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