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Неон возвращается: как звезды носят кислотные оттенки

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Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Пару сезонов назад неон буквально взрывал подиумы и street-style-хроники. Затем страсти поутихли, а любовь к кислотным оттенкам жила лишь в образах тех, кто и ранее ему редко изменял. Сейчас тренд на флуоресцентные цвета возвращается — предлагаем посмотреть, как их носят знаменитости!

Не так давно певица Жасмин появилась на телеэкране в эффектном аутфите: укороченные, зауженные книзу джинсы, свободный блейзер до середины бедра, неоновая блуза с декоративным галстуком и дерзкие лодочки. Кислотный салатовый стал главным акцентом образа, а вторит ему маникюр. Кстати, таким приемом частенько пользуется Николь Шерзингер.

Balmain Spring 2021 Ready-to-wear

Фото: Vogue.com

В числе любительниц ставить все на яркость оказалась и Тина Канделаки, которая выбрала для себя электрический синий и сочный оттенок фуксии. Последний определенно пригляделся звездным модницам в этом году: примерить его успела Анна Нетребко, звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли и Виктория Лопырева. Подиум подтверждает: неоновыми деталями снова стоит запасаться впрок. О других модных тенденциях грядущего сезона весна-лето 2021 читайте на Passion.ru.

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Фото: Instagram / Vogue.com

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