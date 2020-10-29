42-летняя Николь Шерзингер подразнила фанатов фото в платье-«чешуе»

Шерзингер позирует в платье остромодного оттенка синий «электрик». Текстура футуристичного наряда напоминает рыбью чешую, плотно сидящую на фигуре. Артистка определенно может себе это позволить: Николь с завидной регулярностью занимается спортом и принимает ледяные ванны для поддержания формы. Дерзости образу добавляют высокие плечи, детали из мерцающих пайеток и эффектные разрезы по бокам, дополненные сеткой со стразами. В тон аутфиту — эффектный маникюр, повторяющий мотивы декора. Look традиционно дополнили акцентные украшения — кольца всех мастей практически на каждом пальце, стильные серьги-каффы. Вторит образу и мейкап с акцентом в виде небесно-голубых вкраплений на веках.