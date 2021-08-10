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Не за сердце Брэдли: Ирина Шейк и Леди Гага поборолись за лучший спорт-образ

Страсти вокруг любовного треугольника Ирины Шейк, Брэдли Купера и Леди Гаги после фильма «Звезда родилась» давно поутихли. С ними ушли и гневные комментарии, и обвинения в адрес эпатажной певицы в расставании одной из самых красивых пар звездного Олимпа. Топ-модель и «мама монстров» встретились в модной битве — на этот раз за спортшик образ, а не за сердце мистера Купера.