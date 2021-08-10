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Не за сердце Брэдли: Ирина Шейк и Леди Гага поборолись за лучший спорт-образ

Страсти вокруг любовного треугольника Ирины Шейк, Брэдли Купера и Леди Гаги после фильма «Звезда родилась» давно поутихли. С ними ушли и гневные комментарии, и обвинения в адрес эпатажной певицы в расставании одной из самых красивых пар звездного Олимпа. Топ-модель и «мама монстров» встретились в модной битве — на этот раз за спортшик образ, а не за сердце мистера Купера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк устроила день красоты, посвятив время косметологии и обновлению стрижки. Для бьюти-рутины — максимально удобный и расслабленный образ: черный спортивный костюм на базе объемного свитшота и брюк-джоггеров. Дополнили образ белые кроссовки, стильно замиксованные с высокими плотными носками.

Не так давно Леди Гага разгуливала по Манхэттену, то и дело шокируя публику. Певица балансировала на гигантских ботильонах-стрипах с высотой каблуков более 20 сантиметров, примеряла платья-«торты» и облегающие велосипедки. Сыграть на контрасте звезда решила с помощью простой (относительно) спортивной двойки от Balenciaga, массивных кроссовок и солнцезащитных очков в оправе «кошачий глаз».

Голосуйте за самый стильный спортшик-образ!

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Globallook

Треники давно вышли за пределы спортзалов и удачно вписались в повседневный гардероб. Теперь многие звездные модницы носят их и в пир, и в мир. А как они это делают — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @irinashayk

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