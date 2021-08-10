Не за сердце Брэдли: Ирина Шейк и Леди Гага поборолись за лучший спорт-образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @irinashayk
Ирина Шейк устроила день красоты, посвятив время косметологии и обновлению стрижки. Для бьюти-рутины — максимально удобный и расслабленный образ: черный спортивный костюм на базе объемного свитшота и брюк-джоггеров. Дополнили образ белые кроссовки, стильно замиксованные с высокими плотными носками.
Не так давно Леди Гага разгуливала по Манхэттену, то и дело шокируя публику. Певица балансировала на гигантских ботильонах-стрипах с высотой каблуков более 20 сантиметров, примеряла платья-«торты» и облегающие велосипедки. Сыграть на контрасте звезда решила с помощью простой (относительно) спортивной двойки от Balenciaga, массивных кроссовок и солнцезащитных очков в оправе «кошачий глаз».
Голосуйте за самый стильный спортшик-образ!
Фото: Globallook
Треники давно вышли за пределы спортзалов и удачно вписались в повседневный гардероб. Теперь многие звездные модницы носят их и в пир, и в мир. А как они это делают — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @irinashayk
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