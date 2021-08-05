Леди Гага вышла в «тесных» велосипедках и на 20-сантиметровых платформах

Леди Гага вышла на улицы Нью-Йорка в небесно-голубой двойке Marc Jacobs из мини-топа и велосипедок, которые очертили точеное тело с эффектными формами. Кеды к такому комплекту — слишком просто, поэтому звезда добавила пару кипенно-белых ботильонов-стрипов на 20-сантиметровых платформах. Дополнила образ микросумка от любимого бренда певицы Mark Cross и солнцезащитные очки Dita.

Не так давно Гага дефилировала по Манхэттену в ультрафиолетовом кейпе и гигантской шляпе-«медузе» из перьев. Эти детали только-только сошли с подиума кутюрного показа Valentino. Как это было — читайте на Passion.ru.