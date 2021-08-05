Леди Гага вышла в «тесных» велосипедках и на 20-сантиметровых платформах
Леди Гага продолжает работать над подготовкой грандиозных концертов и уже анонсировала новый альбом. Ежедневно королева эпатажа не устает напомнить публике, кто здесь настоящая «мама монстров». Платья из сырого мяса остались в прошлом, а на их место пришли вещи куда более практичные и лаконичные. Правда, в пару к ним — самая монструозная обувь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews
Леди Гага вышла на улицы Нью-Йорка в небесно-голубой двойке Marc Jacobs из мини-топа и велосипедок, которые очертили точеное тело с эффектными формами. Кеды к такому комплекту — слишком просто, поэтому звезда добавила пару кипенно-белых ботильонов-стрипов на 20-сантиметровых платформах. Дополнила образ микросумка от любимого бренда певицы Mark Cross и солнцезащитные очки Dita.
Не так давно Гага дефилировала по Манхэттену в ультрафиолетовом кейпе и гигантской шляпе-«медузе» из перьев. Эти детали только-только сошли с подиума кутюрного показа Valentino. Как это было — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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