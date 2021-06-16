Ратажковски показала самый модный (и нескромный) топ сезона — где его купить
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Джинсы для остромодного аутфита Ратажковски, по всей видимости, позаимствовала в мужской половине гардеробной. Советуем присмотреться к модному трюку и смело брать на несколько размеров больше — так, чтобы пояс спускался на бедра. Компенсировать oversize Эмили взялась с помощью микротопа, который не оставил места для фантазии, — две его половины держатся на миниатюрной золотой детали. Дополняет образ лимонно-желтая сумка JW Pei, причем вполне бюджетная: обойдется такая в 4 499 рублей. В завершение — пара удобных кед от Reebok.
Чем меньше, тем лучше — выбирайте топ на лето именно по такому принципу. А примеры самых актуальных — в нашей фотогалерее.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Среди других звезд, которые ничего не скрывают от поклонников и хейтеров, оказались певица Ханна, Дуа Липа и многие другие. Селебрити носят кружевные чулки напоказ, и вам советуют (только в особых случаях, конечно же). Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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