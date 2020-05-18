Наташа Королева в мини-платье и валенках показала энергичный танец
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Фото: Instagram
Наташа Королева проводит время в самоизоляции, развлекая себя и поклонников забавными видео. В одной из последних публикаций в Instagram 46-летняя певица примерила образ по мотивам деревенского стиля и показала энергичный танец.
Королева отплясывает в пламенно-красном мини-платье с вышивкой в виде архитектуры Московского Кремля. Поверх него — жакет с этническим узором пейсли, контрастными желтыми манжетами и кантом. Ярким дополнением к образу стали высокие войлочные валенки, а финальным штрихом — платок насыщенного лимонного оттенка.
Ранее мы рассказывали, как знаменитости проводят время на карантине. Кто-то посвящает его семье, кто-то — спорту. Наташа Королева посчитала набранные килограммы за период самоизоляции и пожаловалась утрату тонкой талии — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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